«Рейнджерс» сократили отставание в серии с «Оттавой»

«Нью-Йорк Рейнджерс» уверенно обыграл «Оттаву Сенаторз» в третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» отличились Матс Цуккарелло (6-я минута), Михаэль Грабнер (14), Рик Нэш (33) и Оскар Линдберг (39). За «Оттаву» гол забил Жан-Габриель Пажо (39).

Благодаря этой победе «Рейнджерс» сократили отставание в серии — счёт стал 2-1 в пользу «Оттавы». Четвёртый матч противостояния будет сыгран в Нью-Йорке 5 мая.