Панарин: Шипачёв и Дадонов в НХЛ? Всё получится, если сильно этого хотеть

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин в преддверии старта ЧМ-2017 выразил мнение, что его партнёры по звену в сборной России Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов смогли бы заиграть в НХЛ.

«Всё получится, если сильно этого хотеть. А ещё очень важно попасть в подходящую команду, к хорошему тренеру, чтобы он тебе доверял. От тренера, как мы знаем, зависит очень многое.

Что нужно сделать, чтобы быстрее вспомнить нашу химию в звене с Шипачёвым? На ужин почаще собираться вместе. Что-то Вадим похудел, буду его откармливать", – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.