«Нэшвилл» выиграл у «Сент-Луиса» и увеличил преимущество в серии — 3-1

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Сент-Луис Блюз» в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Нэшвилла» отличились Райан Эллис (46-я минута) и Джеймс Нил (54). За «Сент-Луис» гол забил Джоэл Эдмундсон (57). Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Российский легионер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 21 минуту.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Предаторз».