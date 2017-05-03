Хацей: наметили с Захаркиным позиции для усиления «Югры», чётко работаем

Генеральный менеджер «Югры» Евгений Хацей прокомментировал начало работы клуба на рынке свободных агентов.

«Когда в начале апреля главный тренер Игорь Захаркин прилетел в Ханты-Мансийск, мы просмотрели видео практически всех матчей команды в регулярном чемпионате и наметили те позиции, которые необходимо укреплять. Именно по этому плану, который и был составлен в апреле, чётко работаем. В первый день смогли подписать несколько важных хоккеистов.

Ключевая позиция для любой команды — голкипер. И мы очень рады, что на нашем предложении остановился экс-голкипер «Торпедо» Илья Проскуряков, который за последние два сезона КХЛ провёл 102 матча и стал одним из ведущих вратарей лиги. Ещё одна ключевая позиция в хоккее — центральный нападающий. Искали диспетчера со светлой головой и хорошими руками. Возможности Дмитрия Макарова хорошо известны Игорю Владимировичу, они вместе работали в Уфе. Наверное, поэтому Макаров из ряда других предложений сразу же выбрал «Югру». Следующая позиция — праворукий защитник с хорошим броском. В прошлом сезоне у нас был только один праворукий защитник — Александр Угольников. Теперь мы договорились с опытным Иваном Лекомцевым, который четыре года назад уже выступал в «Югре» и должен быстро адаптироваться к нашей команде. И Игорю Владимировичу, и мне отлично известны возможности Александра Скачкова — мощного форварда, который может и забить, и добить.

Рассчитываем приобрести одного опытного защитника и двух крайних нападающих. Также намерены полностью заполнить квоту на лимитчиков, чтобы тренерский штаб имел возможность заявлять на матч максимальное количество хоккеистов.

Финал первенства России среди клубных команд 2000-го года рождения? ФХР доверила нам проведение этого турнира, он проходит в Ханты-Мансийске впервые в истории. Отметил бы и высочайший уровень конкуренции на турнире. В следующем сезоне в МХЛ плотность результатов, а значит, и уровень лиги, станут ещё выше», — цитирует Хацея Russia-Hockey.