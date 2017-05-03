Кучеров: у сборной России будет та же система, что и на Кубке мира

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился ожиданиями от выступления за сборную России на чемпионате мира.

«Всегда приятно выступать с Гусевым в одной тройке. Мы не играли вместе лет пять. Но как тренер скажет, с тем и буду выходить. Здесь я не могу выбирать.

Надо играть в свой хоккей. Мне без разницы, что там пишут и говорят. Я выхожу и пытаюсь выполнить установку тренера, чтобы помочь команде. Делаю всё, что от меня зависит. В принципе у сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменился. Мне не пришлось потратить много времени, чтобы к ней привыкнуть. Раскаты, закаты, средняя зона и оборона. Эта система была мне довольно понятна», – сказал Кучеров.