Лундквист делит 14-е место по победам в плей-офф НХЛ среди вратарей

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (4:1) отразил 26 бросков из 27 и был признан второй звездой матча. В настоящее время команда из Нью-Йорка уступает в серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 1-2.

Шведский голкипер одержал свою 60-ю победу и вышел на 14-е место в истории розыгрышей Кубка Стэнли среди вратарей, сравнявшись с Уолтером Бродой. Лидирует в Национальной хоккейной лиге по этому показателю – Патрик Руа (151 победа).