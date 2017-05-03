Виньо: «Рейнджерс» не сомневались, что сегодня смогут отыграться

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (4:1, 1-2).

«Лишний выходной пошёл нам на пользу в психологическом и физическом плане. Я считаю, что мы хорошо играли в Оттаве и заслуживали большего. Но произошло то, что произошло. Так бывает в хоккее. Мы не сомневались, что сегодня сможем отыграться. Мы провели хорошую тренировку в понедельник, сконцентрировались, вышли на площадку и победили. Теперь надо готовиться к следующей игре», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.