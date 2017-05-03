Буше: «Рейнджерс» играли отчаянно

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ги Буше прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (1:4). В настоящее время канадская команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-1.

«Мы проиграли этот матч в первом периоде. Они подготовились, соперники хотели победить, они играли отчаянно. Мы с этим не справились. Вот и всё», – передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.