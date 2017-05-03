«Югра» объявила о переходе Скачкова, Ильина и Мелякова

«Югра» и «Торпедо» заключили соглашение о переходе игроков, в соответствии с которым в обмен на денежную компенсацию в клуб из Ханты-Мансийска перешли два молодых игрока. Речь идёт о форварде Данииле Ильине и защитнике Кирилле Мелякове. Соглашения рассчитаны на два сезона и являются двусторонними.

21-летний нападающий Ильин в МХЛ играл за команду «Чайка» (172 игры, 109 очков), в ВХЛ — за ХК «Саров» (56 игр, 23 очка). В КХЛ за «Торпедо» провёл 60 матчей, набрав 14 (6+8) очков. В этом году в составе российской студенческой сборной на зимней Универсиаде завоевал золото.

19-летний защитник Кирилл Меляков в минувшем сезоне выступал в составе МХК «Чайка, набрал 22 (12+10) очка в 61 матче, показатель полезности «+2». Всего в МХЛ за команды «Локо» и «Чайка» провёл 117 игр, набрав 23 (13+10) очка.

Также клуб заключил контракт с 32-летним нападающим Евгением Скачковым. В прошедших двух сезонах форвард играл в ХК «Сочи». Всего в КХЛ провёл 405 матчей и 182 (89+93) очка. Соглашение с игроком является односторонним, рассчитано на год.