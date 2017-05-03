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Защитник «Нэшвилла» Эллис довёл свою серию с очками в плей-офф до 7 матчей

3 мая 2017, среда. 10:00. Хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис забросил шайбу в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:1). В настоящее время команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 3-1.

Канадский хоккеист набирает очки в седьмом матче текущего плей-офф подряд и забивает в третьей игре подряд. Всего у него стало 9 (4+5) очков в 8 матчах текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги при показателе полезности «+5».

В первом раунде плей-офф «хищники» впервые в своей истории выиграли серию со счётом 4-0.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз
Новости. Хоккей
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