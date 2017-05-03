КХЛ: Кулик и Комаристый перешли в «Спартак», Фокин и Ибрагимов — в «Югру»

КХЛ на своём официальном сайте объявила об очередных изменениях в составах команд.

Самое большое количество сделок провёл «Спартак», подписав семерых игроков, ставших 1 мая неограниченно свободными агентами. Это нападающий Александр Комаристый (1989) из новокузнецкого «Металлурга» – двусторонний на один год, защитник Алексей Пепеляев (1984) из ХК «Сочи» – односторонний на два года, защитник Евгений Кулик (1993) из «Югры» – односторонний на один год, а также нападающий Дмитрий Черных (1985) из «Салавата Юлаева», защитник Алексей Царёв (1997) из «Мытищинских Атлантов» (МХЛ), нападающий Никита Шацкий (1995) из «Химика» (ВХЛ) и нападающий Вадим Шутов (1991) из ТХК (ВХЛ) – все двусторонний на один год.

Три изменения произошли сегодня в «Югре». Клуб по соглашению сторон расстался с нападающим Антоном Курьяновым (1983). Кроме того, югорчане подписали два односторонних однолетних контракта – с вратарём Владиславом Фокиным (1986) и защитником Ринатом Ибрагимовым (1986). Оба выступали за «СКП Попрад», до этого контракт Фокина с «Югрой» был расторгнут в феврале, Ибрагимова – в марте.