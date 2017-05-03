Ринне: для «Нэшвилла» финал конференции будет огромным достижением

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал победу над «Сент-Луис Блюз» (2:1) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Команда ведёт в серии плей-офф НХЛ со счётом 3-1.

«Конечно, о финале конференции нельзя не задумываться, но и забегать вперёд не стоит. Для города и этой команды это будет огромным достижением. Все видят, какие здесь болельщики, как они хотят выйти в следующий раунд. Хотим и мы. Следующий матч будет главной игрой этого сезона», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.