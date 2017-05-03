Очередным новичком «Автомобилиста» стал Илья Крикунов

Состав «Автомобилиста» пополнил нападающий Илья Крикунов. Об этом сообщает официальный сайт уральского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Крикунов начинал карьеру в «Химике» (Мытищи), за который отыграл шесть лет и с которым в 2008 году дебютировал в КХЛ, когда команду переименовали в «Атлант». В том же сезоне игрок перешёл в «Торпедо», проведя в команде пять лет. В 2013 году нападающий подписал контракт с «Автомобилистом», провёл 13 матчей, но затем перешёл в «Амур». С 2014 года хоккеист выступал за ХК «Сочи». Всего в КХЛ Крикунов провел 428 матчей, в которых набрал 213 (76+137) очков. Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2002 года.