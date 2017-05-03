Пьетранджело: «Сент-Луису» надо всё-таки каким-то образом забивать

Капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (1:2). В настоящее время команда уступает в серии плей-офф со счётом 1-3.

«Надо всё-таки каким-то образом забивать. Ринне выручает «Нэшвилл», делает хорошие сейвы, в целом действует хорошо. В принципе, оба вратаря играют здорово. Но нам надо просто как-то забить пару раз. Большинство должно работать лучше», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.