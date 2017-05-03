Новичок «Салавата» Кубалик заменит Холика в составе чешской сборной на ЧМ

ИИХФ сообщила об очередных изменениях в составе сборной Чехии в преддверии ЧМ-2017. Травмированного нападающего «Злина» Петра Холика заменил новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик.

В сезоне-2016/17 Кубалик провёл 51 матч в регулярном чемпионате Экстралиги и набрал в них 48 (29+19) очков. В плей-офф на счету игрока 5 (3+2) очков в 11 матчах. Кубалик два сезона подряд стал лучшим снайпером Экстралиги — 25 голов и 29 голов.

ЧМ-2017 возьмёт старт 5 мая. На ЧМ-2016 чехи выиграли свою группу, но проиграли по буллитам американцам в четвертьфинале.

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