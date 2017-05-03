Тротц: Кузнецов много играет против Малкина и пока хорошо справляется

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц высказался о противостоянии Евгения Кузнецова с Евгением Малкиным в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1-2).

«Мы ждём, что в каждом матче будут «выстреливать» разные игроки. В третьем матче это сделал Кузнецов, который сыграл отлично. Он создавал моменты, хорошо катался. В этой серии он много играет против Малкина и пока хорошо справляется с этим противостоянием. Для него это непростой тест. Малкин – элитный хоккеист, как и сам Кузнецов.

Я думаю он получает удовольствие от этого. Всякий раз, когда в этом году у него было задание играть против топ-игроков, он с этим отлично справлялся. Лучшим игрокам нужны такие вызовы. Они заряжаются от этого энергией, что происходит и с Кузнецовым», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.