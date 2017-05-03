Степан: сейчас главное, что «Рейнджерс» проигрывают серию 1-2

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Степан прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз» в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (4:1, 1-2).

«У нас был второй выходной после второго матча. Если вспомнить прошлую серию с «Монреалем», там мы потерпели очень неприятное поражение во втором матче и не смогли настроиться на третий. Так что сейчас лишний день отдыха был очень кстати.

Завтра это уже не будет иметь никакого значения. Нас ждет четвёртый матч. Мы по-прежнему проигрываем серию – 1-2. Мы стали чувствовать себя увереннее, но завтра это уже не будет ничего значить. Сейчас главное, что мы проигрываем 1-2. И нас ждёт матч номер четыре», – сказал Степан.