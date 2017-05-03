Мезенцева: мои планы — это планы клуба «Бирюса»

Нападающий красноярского клуба «Бирюса«», дебютант Женской хоккейной лиги Елена Мезенцева подвела итоги Кубка Европы и сезона в ЖХЛ и рассказала о своих планах.

«Для меня любой вызов в сборную — это большая радость и ответственность, поскольку я понимаю, что надо будет много работать. Но это того стоит! Ведь всегда хочется быть полезной и нужной для команды. Мне уже есть с чем сравнить, ведь я выступала за молодёжную сборную на чемпионате мира. Что касается Кубка Европы – было видно, что организаторы старались, может, не всё получилось, но недоработки были в основном в мелочах. Со многими игроками мы готовились в команде впервые. Несмотря на то что кто-то друг друга не знал до этого, все подошли к турниру профессионально, с полной самоотдачей. Надеюсь, дальше у всех карьера сложится отлично – с победами и без травм.

В сборную неопытных игроков не приглашали. Каждый из них имеет какие-то определённые качества, которые проявляются на льду. Хотя самое сильное взаимопонимание у меня, конечно, с одноклубницей Софьей Сычёвой. Все игры были сложными в чём-то, ни одна команда не хотела уступать. Я не знаю ни одной спортсменки, которая едет на соревнования проигрывать. Мы на каждую игру выходили как на финал. Про кубок никто не думал. Ведь главное — это победа здесь и сейчас. У нас в команде профессиональный тренерский состав, лучшие девчонки, замечательный вратарь и удача, которая была на нашей стороне.

Дебют в ЖХЛ? Я играла в лиге первый год, лучше за меня скажет статистика и тренер. Что касается дальнейшей работы, то мои планы — это планы клуба «Бирюса», тренеров Александра Юрьевича и Валерия Андреевича. Если меня пригласят выступить в национальной сборной, буду очень рада, но прекрасно понимаю, что для этого надо работать. В отпуске надеюсь с родителями и братьями съездить на Алтай, но сначала нужно сдать экзамены», — цитирует Мезенцеву пресс-служба ЖХЛ.