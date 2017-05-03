Защитник Бэйлен официально стал игроком «Трактора»

«Трактор» объявил о подписании контракта с защитником Ником Бэйленом. Об этом информирует официальный сайт челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сведения о переходе игрока появились ранее, однако о сделке клуб официально сообщил только сейчас. Соглашение между игроком и уральской командой рассчитано на год.

В минувшем сезоне 27-летний Ник Бэйлен выступал за минское «Динамо», набрал в 13 играх регулярного чемпионата 9 очков (4+5). Концовку сезона защитник провёл в Швеции в клубе «Вёкше» (18 игр, 4+10).

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.