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Защитник Бэйлен официально стал игроком «Трактора»

3 мая 2017, среда. 14:17. Хоккей

«Трактор» объявил о подписании контракта с защитником Ником Бэйленом. Об этом информирует официальный сайт челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Сведения о переходе игрока появились ранее, однако о сделке клуб официально сообщил только сейчас. Соглашение между игроком и уральской командой рассчитано на год.

В минувшем сезоне 27-летний Ник Бэйлен выступал за минское «Динамо», набрал в 13 играх регулярного чемпионата 9 очков (4+5). Концовку сезона защитник провёл в Швеции в клубе «Вёкше» (18 игр, 4+10).

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Бэйлен продолжит карьеру в «Тракторе», с Щехурой будет продлён контракт
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Ник Бэйлен Переходы - Хоккей
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