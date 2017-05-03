Ривз: «Сент-Луису» стоит создавать больше помех Ринне, идти прямо на него

Форвард «Сент-Луис Блюз» Райан Ривз прокомментировал поражение от «Нэшвилл Предаторз» (1:2) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (1-3).

«На протяжении большей части матча показывали хороший хоккей. Мы больше бросали по воротам. Наверное, нам стоит создавать больше помех Ринне, идти прямо на него.

Сегодня мы не играли плохо. Нам удались несколько хороших отрезков. Конечно, мы должны использовать моменты, но сегодня было много хорошего. Мы вернёмся домой и продолжим работу», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.