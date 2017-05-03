Губернатор: «Лада» не должна покупать хоккеистов за большие деньги на стороне

Президент «Лады» губернатор Самарской области Николай Меркушкин поделился мнением о принципах комплектования команды. Меркушкин поставил перед спортивным директором «Лады» Вадимом Макаровым задачу через 3-4 года перейти на укомплектование команды преимущественно местными игроками.

«У нас уже подрастёт очень хорошая смена. Несколько человек были приглашены в сборную страны. Мы должны перестать быть реципиентом в кадровом плане, чтобы не покупать хоккеистов за большие деньги где-то на стороне», – цитирует чиновника официальный сайт правительства Самарской области.