Капризов и Сорокин — в числе номинантов на награду Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов назвала номинантов на награды Fenix Outdoor 2017 European Hockey Awards.
На награду молодому игроку года претендуют Джоэль Эрикссон-Эк из «Фэрьестада», новичок ЦСКА Кирилл Капризов, новичок «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, Оскар Линдблом из «Брюнаса», а также голкипер ЦСКА Илья Сорокин.
На приз тренеру года претендуют следующие специалисты: главный тренер «Вольфсбурга» Павел Гросс, главный тренер «Берна» Кари Ялонен, главный тренер «Белых Тигров» Филип Песан, главный тренер «Фрёлунды» Роджер Рённберг, главный тренер «Таппары» Юси Тапола.
Номинация «клуб года»: «Кардиф Дэвилз» (Великобритания), «Фрёлунда» (Швеция), «Берн» (Швейцария), «Таппара» (Финляндия) и «Вена» (Австрия).