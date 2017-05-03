«Витязь» подписал Ворошило и объявил о переходе Бирюкова и Сёмина

«Витязь» объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Ворошило. Об этом информирует официальный сайт подмосковного клуба Континентальной хоккейной лиги. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за ЦСКА и «Сибирь».

Также клуб объявил о переходе вратаря Михаила Бирюкова и нападающего Дмитрия Сёмина. В прошлом сезоне 33-летний Сёмин сыграл 65 матчей за «Торпедо», в которых набрал 36 (14+22) очков. Бирюков выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Торпедо», суммарно сыграв 32 матча в регулярном чемпионате и плей-офф.