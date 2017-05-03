Эрхофф — капитан сборной Германии на домашнем чемпионате мира

Защитник сборной Германии Кристиан Эрхофф станет капитаном команды на ЧМ-2017. Об этом сообщил главный тренер команды Марко Штурм.
«Капитаном команды на турнире станет Эрхофф, который выполнял эти обязанности в матчах, предваряющих турнир», – сказал Штурм.
34-летний Эрхофф с октября 2016 года выступает за «Кёльн». В сезоне-2015/16 защитник выступал за «Лос-Анджелес Кингз» и «Чикаго Блэкхоукс», проведя в общей сложности 48 матчей, в которых набрал 13 (2+11) очков. Эрхофф также участвовал в Кубке мира, выступая за сборную Европы.
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