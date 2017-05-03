Защитники Юрий Паутов и Михаил Орлов перешли в «Витязь»

«Витязь» представил ещё двух новичков. Об этом информирует официальный сайт подмосковного клуба Континентальной хоккейной лиги. Игроками команды стали защитники Юрий Паутов и Михаил Орлов.

Паутов сезон-2016/17 провёл в клубе Высшей хоккейной лиги «Динамо» Санкт-Петербург — 61 матч, 14 (2+12) очков, включая плей-офф. Также хоккеист выступал за команды системы «Донбасса», привлекался в молодёжную сборную России.

Орлов последние два сезона провёл в ТХК — 28 очков в 115 матчах. Хоккеист является победителем Универсиады.