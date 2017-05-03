«Динамо» Р: Сейейс не будет главным тренером, Анкипанс стал генменеджером

3 мая прошло заседание рижского хоккейного клуба «Динамо». Об этом информирует официальный сайт рижского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Нормундс Сейейс не будет главным тренером рижской команды в 10-м сезоне Континентальной хоккейной лиги. Генеральным менеджером назначен Гиртс Анкипанс. Вероятнее всего, Сейейс будет советником правления клуба.

Ранее появились сведения, что рижскую команду может возглавить Боб Хартли, ставший главным тренером латвийской национальной сборной. В сезоне-2016/17 «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции КХЛ.