Манкинен, Риссанен, Мозик и Бурстрём стали новыми легионерами «Витязя»

«Витязь» объявил о подписании контрактов с четырьмя легионерами. Форварды Миро Аалтонен и Роман Горак, защитник Антонин Ержабек, а также вратарь Харри Сятери покинули команду.

Новыми легионерами команды стали форварды Йессе Манкинен и Йаакко Риссанен, а также защитники Войтех Мозик и Никлас Бурстрём.

Манкинен в сезоне-2016/17 провёл за «КалПа» 76 матчей и набрал в них 50 очков. Финалист чемпионата Финляндии. На счету Риссанена 55 очков в 78 матчах за «КалПа».

Мозик провёл в АХЛ за «Олбюани Дэвилз» 65 матчей и набрал в них 22 очка. На счету Бурстрёма 36 матчей за «Шеллефтео» и 14 очков.