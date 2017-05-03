Тротц: обе команды плотно играют в обороне, а «Вашингтону» нужно забивать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о необходимых улучшениях в игре своей команды.



«Мы и дальше намерены работать над игрой в атаке. Обе команды очень плотно играют в обороне. А нам надо забивать. В понедельник мы хорошо сработали в большинстве. Нам нужно поработать над игрой впятером против шестерых. Я вообще считаю, что мы должны работать над всеми аспектами игры. Мы можем плотнее действовать в обороне, начиная со средней зоны. В атаке у нас были хорошие моменты. Мы несколько раз забрасывали шайбу за спину Флёри, но там она застревала на линии ворот. Надо ещё поработать, чтобы забить ещё один, а может быть, два гола», — цитирует тренера официальный сайт лиги.