На матчах сборной России в Кёльне на ЧМ-2017 будет работать российский диктор, сообщил глава федерации хоккея Германии Франц Райндл.



«У нас есть предпосылки для высокой посещаемости, потому что и в Кёльне будут играть сразу две домашние команды – Германия и Россия, и в Париже — Франция и Канада. Получается, у нас четыре домашние команды на две очень большие арены. На первые два дня все билеты в Кёльне уже проданы, будет аншлаг. На следующий, как я понимаю, ещё можно купить билеты. Мы готовим сюрприз для российских болельщиков: из Москвы должен приехать диктор. Он будет работать на всех играх россиян, чтобы ваши болельщики ещё больше чувствовали себя на арене в Кёльне как дома», — цитирует Райндла «Р-Спорт».

Защитные линии ЧМ-2017. Россия ставит на КХЛ, шведы – на НХЛ Звёздный десант шведов из НХЛ, 7-8 российских защитников из КХЛ и олимпийский чемпион для Канады – в рейтинге защитных линий ЧМ-2017.