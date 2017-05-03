Зуб: Дацюк с Ковальчуком не ходят во лбу со звездой, как некоторые думают

Защитник петербургского СКА Артём Зуб подвёл итоги завершившегося клубного сезона.



«Если бы кто-то в начале сезона сказал, что я завоюю Кубок Гагарина, как отреагировал бы? Даже не знаю…Конечно, всё это очень неожиданно. Переход в СКА в середине сезона… Но дальнейшее зависело уже от меня. Старался, работал, выкладывался, отдавал все силы. Безусловно, этот сезон – самый крутой в карьере. Осознал ли, что всё это со мной происходит? Честно сказать – наполовину. Очень рад, что именно так сложилось.



Месяца полтора-два привыкал к СКА, но ближе к плей-офф освоился окончательно. Самым трудным было, пожалуй, почувствовать себя своим в новой команде. Привыкнуть не к спортивным требованиям, а освоиться в коллективе. К тому, что рядом в раздевалке сидят Дацюк с Ковальчуком? Как раз нет. Они со звездой во лбу не ходят, как, может быть, некоторые думают. Просты в общении. Как будто всегда играл с ними в одной команде. Тут дело только во мне. Надо привыкнуть к людям и потом становится проще», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.