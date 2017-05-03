ХК «Сочи» подписал контракт с форвардом Райаном Гарбуттом

Хоккейный клуб «Сочи» заключил однолетнее соглашение с центральным нападающим Райаном Гарбуттом, информирует официальный сайт команды.



31-летний хоккеист сыграл 105 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Даллас Старз», «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс». В активе канадца 39 заброшенных шайб и 48 результативных передач, к которым он добавил 4 гола в 13 играх Кубка Стэнли.

Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.

Сезон-2016/17 Гарбатт провёл в системе «Анахайма». Райан отыграл 27 матчей в НХЛ за «Дакс» (2+1, «минус 3») и 28 – за их фарм-клуб «Сан-Диего Галлс» в АХЛ (4+6, «плюс 8»).