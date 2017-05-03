Капризов, Береглазов и Светлаков не вышли на тренировку сборной России в Кёльне

Сборная России провела первую тренировку в Кёльне накануне чемпионата мира, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов. Алексей Береглазов, Кирилл Капризов и Андрей Светлаков участия в ней не принимали.



Хоккеисты национальной команды занимались в следующих сочетаниях.

Вратари: Игорь Шестёркин, Андрей Василевский, Илья Сорокин.

«Чёрные»: Антипин — Белов, Панарин — Шипачёв — Дадонов.

«Красные»: Миронов — Проворов, Гусев — Наместников — Кучеров.

«Белые»: Науменков — Зуб, Мозякин — Ткачёв — Любимов, Барабанов.

«Синие»: Гавриков — Киселевич, Телегин – Андронов – Ничушкин, Плотников.

ЧМ-2017. Сборная России. Лимит на НХЛ и мессия Кучеров Осмысленный лимит на легионеров из НХЛ, ветеран-снайпер Мозякин и мессия Кучеров — в представлении сборной России на ЧМ-2017.