Йео: горжусь тем, что игроки «Сент-Луиса» сегодня смогли поставить всё на кон

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео подвёл итоги после поражения в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда с «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-3 в серии).



«Я очень горжусь тем, что наши парни сумели поставить сегодня на кон. И в плане самоотдачи, и в плане ответственности, и в том, как они бились друг за друга. Игра получилась очень жёсткой и плотной в обе стороны. Обеим командам приходилось продираться сквозь серьёзные препятствия, и мне показалось, что мы достойно с этим справлялись.

При том, как мы сражались и насколько были вовлечены в игру, уступать крайне неприятно", — цитирует тренера официальный сайт лиги.