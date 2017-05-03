Штястны: если бы «Блюз» забили во втором периоде, началась бы другая игра

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Пол Штястны поделился впечатлениями после поражения в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда с «Нэшвилл Предаторз» (1:2, 1-3 в серии). «Блюзмены» оказались в одном поражении от вылета из Кубка Стэнли, следующая встреча пройдёт на домашней арене «Сент-Луиса».



«Если бы мы забили во втором периоде, началась бы совсем другая игра. В таких матчах очень часто команда, забивающая первой, доводит его до победы», — приводит слова Штястны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.