Витолиньш: на первую игру ЧМ заявим 19 полевых игроков, три места свободны

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал об отсутствии на первой тренировке сборной в Кёльне Алексея Береглазова, Андрея Светлакова и Кирилла Капризова.



«Хорошо, что успели сегодня провести тренировку. В первые дни всегда так всё хаотично: нужно разместиться по раздевалке, получить экипировку. Здесь не как год назад в Москве, где было просторно, тут, напротив, всё узко. Завтра уже войдём в предыгровой, подготовительный ритм. По правилам ИИХФ мы не можем выпускать больше 25 человек на лёд, а мы с составом ещё не определились на 100 %. Пойдём в первую игру с 12 нападающими и 7 защитниками, три места вакантно. Заявим 21 игрока, из них двух вратарей.



Те, кто не катался, не попадут? Это пойдёт, никогда не знаешь, что может случиться. Можем поменять аккредитацию любому игроку в любой момент. По первым двум тройкам есть понимание, кто с кем сыграет. Все ребята злые, голодные, хотят показать себя. Лёд здесь своеобразный, колется, есть разница, надо привыкать, все в одних условиях», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



Чемпионат мира стартует 5 мая, в первый день команда Олега Знарка сыграет со шведами.

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