Ринне: Эллис играет как настоящий ветеран, это особенный хоккеист

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне после победы над «Сент-Луис Блюз» (2:1) в четвёртом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли высоко оценил игру защитника Райана Эллиса, забросившего первую шайбу в матче.



«Эллис играет как настоящий ветеран. Разумеется, сейчас он попал в очень успешную полосу, но с его мастерством, его броском и его хоккейным IQ это было лишь делом времени. Все эти достоинства делают его особенным игроком», — приводит слова Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.