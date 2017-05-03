Любимов: хотел бы сыграть в звене с Мозякиным, он феноменальный игрок

Нападающий сборной России Роман Любимов накануне чемпионата мира рассказал о желании сыграть в одном звене с Ткачёвым и Мозякиным, а также поделился впечатлениями от первой тренировки в Кёльне.



«О том, что буду сегодня тренироваться, узнал только в автобусе. Конечно, хочется попасть в заявку, сыграть весь турнир. Но как будет – так будет, тренерам виднее. У нас в команде хорошая конкуренция, все находятся в тонусе. Хотелось бы сыграть в звене с Ткачёвым и Мозякиным. Все говорят, что Сергей – хороший игрок. Я считаю его феноменальным, он отлично видит площадку.



На арене в Кёльне какой-то немного странный лёд. Сам не могу понять, в чём дело. Такое ощущение, что коньки в него врезаются сильно. Не то чтобы тонут, а когда тормозишь – срезаешь слой. Не то чтобы неудобно кататься, просто непривычно после переезда. Но в матче со Швецией все будут в одинаковых условиях», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.