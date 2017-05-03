Игорь Бортников подписал контракт с ХК «Сочи»

Нападающий Игорь Бортников стал игроком хоккейного клуба «Сочи», информирует официальный сайт команды с Черноморского побережья. Соглашение с 27-летним хоккеистом подписано на один сезон.



За время выступлений в Континентальной хоккейной лиге Игорь Бортников принял участие в 306 матчах за «Нефтехимик», «Адмирал» и «Югру».

Нападающий начинал минувший сезон в Ханты-Мансийске, где за 17 игр сделал 6 результативных передач. После был обменян в «Нефтехимик», в составе которого набрал 5 (2+3) очков в 10 играх.