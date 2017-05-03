ЦСКА-2000 выиграл первенство России среди клубных команд U17

В заключительном матче финала первенства России встретились «Локомотив» и ЦСКА, сильнее оказались «армейцы» из Москвы – 4:3. Лучшими игроками матча стали: у «Локомотива» — защитник Никита Горохов, у ЦСКА –нападающий Матвей Гуськов.

Лучшим вратарём финала первенства России среди клубных команд юношей до 17 лет стал Денис Рыбалкин из ЦСКА, лучшим защитником – Денис Нероев из «Трактора», лучшим нападающим – Дамир Билялов из ЦСКА, лучшим бомбардиром – Григорий Денисенко, лучшим главным судьёй назван Илья Величко, лучшим линейным судьёй – Дмитрий Осипов.