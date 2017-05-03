Кессел: Бигл идиот, если считает, что на Кросби был чистый силовой приём

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел прокомментировал высказывание игрока «Вашингтон Кэпиталз» Джея Бигла, который назвал травму Сидни Кросби нормальным явлением для плей-офф.



«Если Бигл думает, что на Кросби был чистый силовой, то он идиот. Хоккей в плей-офф жёстче, больше силовых приёмов, но ведь можно делать это без грязи. Думаю, Кросби сейчас чувствует себя лучше. Но когда тебя бьют в голову, ты в любом случае долго будешь приходить в себя.

Парням нужно собраться. У нас хорошая команда, глубокий состав, и сегодня парни соберутся. Мы верим друг в друга. Чувствую ли увеличившееся давление? Я просто собираюсь выйти на лёд и постараться делать то же самое всю игру. Надеюсь, это сработает», — цитирует Кессела официальный сайт НХЛ.