Лундквист: «Рейнджерс» показали скорость, нацеленность на ворота, эмоции

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист подвёл итоги после победы в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Оттава Сенаторз» (4:1, 1-2 в серии).



«Мы понимали важность этой игры, поэтому настраивались на хорошее начало. „Рейнджерс“ показали скорость, нацеленность на ворота, эмоции. Мы провели отличную работу, и наградой стала победа. Очевидно, первый период придал нам уверенности в своих силах. В последние несколько дней у нас были собрания, где мы обсуждали, что многие вещи делали правильно, несмотря на то что результат был отрицательным. В третьем матче мы добавили несколько элементов в свою игру, и это принесло плоды. Но понятно, что ключевую роль сыграл первый период, где мы забросили две шайбы и завели трибуны», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.