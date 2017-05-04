Защитник Андрей Педан подписал новый контракт с «Ванкувером»

Защитник Андрей Педан подписал новый контракт с «Ванкувер Кэнакс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Милстейн. Новое соглашение подписано на один сезон.



В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Педан не провёл ни одного матча за основную команду. В фарм-клубе «Кэнакс» в АХЛ – «Ютике» – он провёл 52 матча, в которых набрал 10 (5+5) результативных балллов при показателе полезности «- 4». На его счету также 100 минут штрафного времени.