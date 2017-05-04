Э. Карлссон: «Оттава» по-прежнему ведёт в серии, так что сохраняем позитив

Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли (1:4). В настоящее время канадская команда ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-1.



«Соперник был значительно лучше настроен в начале встречи, мы просто не справились с этим. Они начали игру сильнее, благодаря чему и добились победы. Это было далеко не самое лучшее наше выступление, но мы по-прежнему ведём в серии, так что сохраняем позитивный настрой и двигаемся дальше. Надо отдать должное «Рейнджерс», которые создавали больше моментов и в большинстве случаев были первыми на шайбе», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.