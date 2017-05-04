«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Кузнецов забил гол, Малкин набрал 1 очко

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (5-я минута), Джейк Гюнцель (24) и Джастин Шульц (32). За «Вашингтон» голы забили Евгений Кузнецов (28) и Нейт Шмидт (29).

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал одну голевую передачу. Российские легионеры «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов провели на льду 19 и 17 минут соответственно.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».