Овечкин: в матче с «Питтсбургом» я совершал глупые ошибки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою игру в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». «Столичные» проиграли со счётом 2:3 и теперь уступают в серии — 1-3.

«Я сыграл абсолютно не в свою игру. Я должен играть гораздо лучше, принимать большее участие в игре. Я плохо контролировал шайбу и совершал глупые ошибки. Но нам нужно забыть об этом поражении и двигаться дальше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В матче с «Пингвинз» Александр результативными действиями не отметился. В 10 играх текущего плей-офф Овечкин набрал 7 (4+3) очков.