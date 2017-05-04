Орлов назвал «отстоем» свой автогол в матче с «Питтсбургом»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал один из голов, пропущенных его командой в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). После прострела форварда «Пингвинз» Джейка Гюнцеля шайба попала в конёк Орлову и залетела в ворота «Кэпиталз». Тем не менее гол был записан на игрока «Питтсбурга».

«Шайба отскочила от меня настолько сильно, что пересекла линию ворот. Неудачный рикошет. Знаете, это «отстой», – приводит слова Орлова ESPN.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга».