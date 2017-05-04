4 очка Гецлафа помогли «Анахайму» одолеть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии

«Анахайм Дакс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче полуфинала Западной конференции НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу гостей.

По ходу встречи «Эдмонтон» вёл со счётом 2:0 после голов Милана Лучича (16-я минута) и Коннора Макдэвида (18). Однако «Анахайм» вышел вперёд благодаря дублю Райана Гецлафа (22, 35) и точному броску Рикарда Ракелля (26). Гол Дрейка Каджулы на 59-й минуте помог «Ойлерз» перевести игру в овертайм. Победу «Дакс» принесла шайба Якоба Сильверберга на 44-й секунде овертайма.

Гецлаф, помимо того что забросил две шайбы, отдал две голевые передачи. Российский нападающий «Ойлерз» Антон Слепышев провёл на льду 11 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.