Кузнецов: уверен, что Овечкин забьёт в пятом матче

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:3) и неудачную игру капитана «столичных» Александра Овечкина.



«Конечно, мы очень расстроены. У нас была масса моментов, но реализовать их не получилось – в плей-офф такое надо реализовывать. Был хороший шанс сравнять счёт в серии, все очень разочарованы. Но нужно фокусироваться на следующем матче, на правильной игре. Флёри выручал соперников, но это всегда так: если шайба не попадает в ворота, значит, вратарь сыграл хорошо.



Овечкин расстроен своей игрой? Он делает массу полезных вещей, трудится на льду с полной отдачей, так же как и вся команда. Бывает такое, что не получается забить. Я уверен, что Александр непременно забьёт в пятом матче», — передаёт слова Кузнецова CSN Mid-Atlantic.

13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017 Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.