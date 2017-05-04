Флёри: Кросби нельзя заменить, он лидер «Питтсбурга» и выдающийся хоккеист

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри после победы в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал отсутствие в составе команды получившего травму в третьей игре капитана Сидни Кросби.



«Сид — наш лидер и наш капитан. Он выдающийся хоккеист, Кросби нельзя заменить. Я считаю, что наши ребята продемонстрировали командный характер. Они хорошо играли в атаке и в обороне», — приводит слова Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

13 звёзд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017 Кейн, Тэйвз, Радулов, Лайне и другие звёздные хоккеисты из НХЛ не сыграют на ЧМ-2017 в Германии и Франции. У каждого своя причина отказа.