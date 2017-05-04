МИД Беларуси запросил объяснений у Франции из-за обыска игроков сборной на ЧМ

Французская полиция провела обыск игроков, тренеров и персонала национальной сборной Беларуси по хоккею. Инцидент произошел в среду в Париже на железнодорожном вокзале, французская полиция провела 20-минутный обыск членов белорусской сборной. Министерство иностранных дел Беларуси запросило от французской стороны объяснения.



«Посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с имевшим место обыском у французской стороны запрошены объяснения», — сообщается на официальном сайте МИД Беларуси.